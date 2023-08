Medidas de estímulo não podem estimular inflação na Alemanha, diz Scholz

"As medidas para promover a economia (devem ser) tão direcionadas e desenvolvidas com tanta precisão que não levem a um novo aumento da inflação, mas que apenas ajudem a estimular o crescimento", disse Scholz em um retiro do gabinete em Meseberg.

A Lei de Oportunidades de Crescimento aprovada pelo gabinete nesta quarta-feira abrange o período de 2024 a 2028. Ela dá incentivos às empresas para que façam investimentos favoráveis ao clima, oferece incentivos fiscais para pesquisa e permite que as empresas compensem mais perdas com lucros de outros exercícios financeiros.

O projeto de lei entrará agora em um processo de consulta com os Estados e municípios, e o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, disse que seus comentários serão ouvidos.

A economia alemã - a maior da Europa - estagnou no segundo trimestre, sem mostrar nenhum sinal de recuperação de uma recessão e consolidando sua posição como uma das principais economias mais fracas do mundo.

Em resposta às críticas de que o governo demorou a reagir aos crescentes sinais de desaceleração econômica, Lindner disse: "O sinal político geral é que este governo conhece a situação do país, conhece a situação da economia e está agindo, é ágil."

Scholz disse que há sinais de que uma recuperação econômica está a caminho e que o combate à inflação é uma prioridade.