Senado aprova projeto que retoma voto de desempate no Carf, que segue à sanção

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que retoma o voto de qualidade em casos de empate nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que segue agora à sanção presidencial, abrindo o leque de opções do governo para ampliar sua arrecadação.

Aprovada pelos senadores por 34 votos a 27, a proposta que restaura o voto de minerva no órgão que julga litígios tributários tinha sua tramitação acompanhada de perto pelo Executivo por avaliar que ela possibilitará um importante reforço nos recursos do governo federal para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com investimentos estimados em 1,7 trilhão de reais, considerando recursos da União, de estatais e do setor privado.