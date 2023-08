Taxas futuras longas de juros sobem após divulgação de dados fiscais e detalhes do Orçamento de 2024

Os números elevaram apostas de que o Federal Reserve, por conta da desaceleração econômica, não subirá os juros novamente em 2023.

“A rodada de dados mais fracos nos EUA piorou um pouco a perspectiva de aumento da taxa de juros”, comentou Moutinho. “E grande parte do movimento (de queda dos juros futuros no Brasil) vem do exterior mesmo.”

Perto do fechamento, no entanto, as taxas futuras de longo prazo migraram para o positivo. O movimento coincidiu com a divulgação de detalhes do Orçamento para 2024 por Tabet, em audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso.

A ministra informou que a proposta a ser encaminhada prevê que a despesa primária para 2024 crescerá 129 bilhões de reais em relação a este ano. A maior parte dessa alta será consumida por gastos obrigatórios, e apenas 9 bilhões de reais dizem respeito a despesas discricionárias.

Além da influência de Tebet, a virada das taxas longas para o positivo ocorreu após o Tesouro informar que o governo central registrou déficit primário de 35,933 bilhões de reais em julho, ante um saldo positivo de 18,949 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado. O resultado foi pior que o déficit de 32 bilhões de reais esperado por analistas consultados pela Reuters e representou o segundo maior rombo já registrado em julho.

No fim da tarde, a ponta longa da curva a termo seguia com viés de baixa. A taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2024 estava em 12,385%, ante 12,393% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,455%, ante 10,469% do ajuste anterior.