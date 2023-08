Vaca Muerta na Argentina tem recorde com aumento de capacidade com novo gasoduto

BUENOS AIRES (Reuters) - A província de Neuquén, no sul da Argentina, que abriga a enorme formação de xisto de Vaca Muerta, registrou uma quantidade diária recorde de gás injetado no sistema de gasodutos do país, superando 100 milhões de metros cúbicos por dia, anunciou o governo na quarta-feira.

Considerada a segunda maior reserva de gás de xisto do mundo e a quarta maior em termos de óleo de xisto, a região está se beneficiando de um novo e importante gasoduto, que expandiu a quantidade de gás que pode ser transportado a partir da formação.

O governo da Argentina faz uma grande aposta em Vaca Muerta, esperando que o aumento da produção interna e da capacidade de transporte possa anular um déficit energético de 4,5 bilhões de dólares do ano passado, ajudando o país endividado a poupar as suas escassas reservas de moeda estrangeira.