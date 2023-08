Inflação da zona do euro sobe mais que o esperado em agosto, mas núcleo cai

O BCE elevou as taxas de juros em cada uma de suas reuniões nos últimos 13 meses, saindo de um território negativo profundo para um pico de mais de duas décadas. Mas as autoridades de política monetária estão agora debatendo se farão uma pausa ou se elevarão os juros de novo, provavelmente pela última vez, em 14 de setembro.

Parte da preocupação deles é que o crescimento agora está desaparecendo rapidamente e a economia do bloco, que estagnou nos últimos três trimestres, pode até mesmo entrar em recessão, com pouco para impulsionar uma recuperação.

Alguns argumentam que essa desaceleração é, na verdade, desejável, especialmente se isso for para mexer com um mercado de trabalho especialmente apertado, porque as pressões dos preços subjacentes estão muito altas e podem fazer com que a inflação ficasse presa acima da meta de 2% do BCE.

De fato, a inflação de serviços, acompanhada de perto, quase não diminuiu em agosto, com a taxa de 5,5% contra 5,6% no mês anterior. O crescimento dos preços dos produtos industriais não energéticos, outra medida observada pelo BCE, desacelerou de 5% para 4,8%.

Enquanto isso, a inflação de alimentos processados diminuiu de 11,3% para 10,4%, com os preços de energia caindo 3,3% após uma queda de 6,1% no mês anterior.

É provável que algumas autoridades de política monetária argumentem que um mercado de trabalho restrito, conforme evidenciado pela rápida inflação de serviços, dificultará novos progressos, pois uma taxa de desemprego em mínima recorde - 6,4% em julho - se traduzirá em pressões salariais.