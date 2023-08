Marco fiscal afasta risco de cauda e tendência é convergência de receitas e despesas, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o recém-aprovado arcabouço fiscal afasta "riscos de cauda" e que a tendência é haver convergência de receitas e despesas no Brasil a partir de agora.

Em entrevista coletiva sobre a entrega do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, o ministro disse ainda que o projeto que devolve ao governo o voto de qualidade em caso de empates no Carf, aprovado na véspera pelo plenário do Senado, "republicaniza" a Receita Federal.