Incorporadora chinesa Country Garden faz acordo para dívida

Por Xie Yu e Carolina Mandl

HONG KONG/NOVA YORK (Reuters) - O acordo da Country Garden com credores para a prorrogação dos pagamentos de dívida devida na China no valor de 3,9 bilhões de iuans (536 milhões de dólares) impulsionou as ações da incorporadora chinesa nesta segunda-feira e deu ao setor imobiliário do país um alívio.

As ações da Country Garden fecharam em alta de 14,6% nesta segunda-feira, depois de terem saltado até 19%, atingindo o nível mais alto desde 10 de agosto. O índice de ações de empresas do setor imobiliário chegou a avançar até 10%.