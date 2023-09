Sentimento dos investidores da zona do euro piora em setembro, mostra pesquisa

FRANKFURT (Reuters) - O sentimento dos investidores na zona euro caiu mais do que o esperado no início de setembro, uma vez que a fraqueza econômica da Alemanha continuou a ser um grande obstáculo para a região, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice Sentix para a zona do euro caiu a -21,5 pontos para setembro, de -18,9 em agosto, mais fraco do que a estimativa de -20,0 em uma pesquisa da Reuters com analistas.

"A situação na Alemanha continua particularmente precária. Aqui estamos medindo a situação mais fraca... desde julho de 2020, quando a economia foi desacelerada pelo primeiro lockdown do coronavírus", disse o diretor-gerente da Sentix, Manfred Huebner.