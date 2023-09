Ações europeias caem arrastadas por fabricantes de chips e mineradoras

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, com o recuo dos fabricantes de chips devido a relatos de que a China ampliou as restrições ao uso de iPhones da Apple por funcionários do governo, enquanto as mineradoras acompanharam a baixa dos preços dos metais.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,1%, cedendo pelo sétimo dia consecutivo, na pior série de perdas desde fevereiro de 2018.

As empresas europeias de semicondutores cederam com relatos de que a China ampliou nas últimas semanas as restrições existentes ao uso de iPhones por funcionários públicos. O país asiático disse aos funcionários de algumas agências do governo central para pararem de usar seus aparelhos da Apple no trabalho.