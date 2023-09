Equipes formadas por humanos e máquinas comandadas por IA devem remodelar operações militares

Kathleen Hicks, vice-secretária de Defesa dos Estados Unidos, disse em um discurso de 28 de agosto em uma conferência sobre tecnologia militar em Washington que as capacidades militares tradicionais “continuam essenciais”. Mas ela observou que o conflito na Ucrânia tem mostrado que a tecnologia emergente desenvolvida por empresas comerciais e não tradicionais pode ser “decisiva na defesa contra a agressão militar moderna”.

Tanto as forças russas como as ucranianas estão integrando armas tradicionais com IA, imagens de satélite e comunicações, bem como munições inteligentes e ociosas, de acordo com um relatório de maio do Projeto Especial de Estudos Competitivos, um painel apartidário de especialistas dos EUA.

Alguns estrategistas militares têm notado que, neste conflito, os helicópteros de ataque e transporte se tornaram tão vulneráveis ​​que foram quase forçados a abandonar os céus, sendo as suas funções agora cada vez mais entregues aos drones.

“Os sistemas aéreos não tripulados já tiraram os helicópteros de reconhecimento tripulados de muitas das suas missões”, disse Mick Ryan, um antigo major-general do Exército australiano que publica comentários regulares sobre o conflito.

“Estamos começando a ver observadores de artilharia terrestres substituídos por drones. Então, já estamos começando a ver alguma substituição.”

(Por David Lague)