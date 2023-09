Produção industrial da zona do euro cai mais do que o esperado em julho

BRUXELAS (Reuters) - A produção industrial da zona do euro caiu muito mais do que o esperado em julho, mostraram dados nesta quarta-feira, destacando as revisões para baixo do crescimento econômico para este ano nas previsões da Comissão Europeia.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, afirmou que a produção industrial nos 20 países que compartilham o euro caiu 1,1% em julho em relação ao mês anterior, registrando um declínio anual de 2,2%.

Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda mensal de 0,7% e uma redução anual de 0,3%.