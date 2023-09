Wall St avança com dados mistos sobre inflação nos EUA que alimentam expectativas de pausa nos juros

Por Ankika Biswas e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam ligeiramente nesta quarta-feira, uma vez que dados que mostram um aumento moderado nos preços ao consumidor em agosto aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve possa deixar a taxa de juros inalterada em sua reunião de política monetária de setembro.

A inflação dos preços ao consumidor ficou em linha com as expectativas a uma taxa de 0,6% em agosto, em comparação com um aumento de 0,2% em julho, mas o núcleo da inflação aumentou mais do que o esperado no mês passado, 0,3%.