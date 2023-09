Arm, do SoftBank, dispara em estreia na Nasdaq

"Ficou bastante claro que continuar sendo uma empresa independente era o melhor caminho a seguir", disse o diretor financeiro da empresa, Jason Child, em entrevista, observando que a Arm tem uma participação de mercado significativa no setor de CPUs (unidade central de processamento).

"O IPO da Arm é a listagem mais comentada que tivemos nos mercados há um tempo", disse Kyle Rodda, analista sênior de mercado da corretora Capital.com.

A avaliação obtida com a operação representa uma queda em relação aos 64 bilhões de dólares em que a empresa foi avaliada no mês passado, quando o SoftBank comprou de sua unidade Vision Fund a participação de 25% que não possuía diretamente.

Child disse que isso não diminuiu o entusiasmo do presidente-executivo do SoftBank, Masayoshi Son, com a Arm. "Ele está bastante otimista em relação à empresa", disse Child.

"O preço de hoje ou mesmo no curto prazo não é realmente o foco dele, o foco é onde o preço estará no futuro."

A listagem bem-sucedida da Arm é crucial para uma revitalização do mercado de IPOs nos EUA, que ainda aguarda listagens de startups famosas, como a empresa de entrega de alimentos Instacart e a de marketing Klaviyo.