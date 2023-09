Previsão de arrecadação com Carf em 2024 está em linha com histórico, diz Haddad

"O histórico do Carf é que entra 10% dos valores julgados no caixa do Tesouro por ano."

Este ano o governo conseguiu aprovar no Congresso uma nova mudança na legislação para retomar o voto de qualidade no Carf -- ou seja, no caso de empate nas decisões do colegiado, o Executivo tem o voto de minerva. Com isso, avalia Haddad, as votações serão destravadas.

O ministro revelou que existem hoje mais de 100 mil processos no Carf, mas apenas 126, de grandes empresas, correspondem a 600 bilhões de reais. A aposta do governo é que, com a mudança na legislação, em que foram introduzidos também benefícios para empresas que encerrarem os processos sem judicialização, deve haver uma solução mais rápida.

"A lei do Carf abre para as empresas que forem eventualmente condenadas pelo voto de qualidade um benefício muito grande, que é a queda das multas e encargos. Entendemos que esse valor (de julgamentos em 2024) pode inclusive ser superado", disse Haddad.

Ele ressaltou, ainda, que, no caso de as empresas judicializarem as decisões do Carf, precisam depositar em juízo o tributo devido e os recursos são contabilizados como receitas primárias, contribuindo para o resultado fiscal.

O ministro chegou a comparar a mudança no Carf a um "Desenrola" para empresas, citando o programa criado pelo governo para renegociação de dívidas da população de baixa renda com redução de juros e encargos.