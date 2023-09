Lula critica representação "inaceitável" de países no FMI e diz que Brics é estratégico

(Reuters) - O Brics é uma plataforma estratégica para fomentar cooperação entre nações emergentes em meio a uma representação "desigual e distorcida" dos países no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema, e não da solução", disse Lula, ao citar que no ano passado o FMI disponibilizou o equivalente a 160 bilhões de dólares a países europeus e apenas 34 bilhões de dólares a países africanos.

O presidente, que chamou de "inaceitável" a representação dos países no FMI e Banco Mundial, também ressaltou que as bases de uma nova governança econômica ainda não foram lançadas e que o Brics surgiu na esteira dessa imobilismo.