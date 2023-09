Copom com poucas novidades tende a gerar ajustes marginais nos juros futuros e no câmbio

De acordo com a economista, a indicação do Copom parece ser a de que há pouco espaço para aceleração de cortes da Selic nas reuniões até o fim do ano.

“Na curva a termo, existia uma pequena aposta de aceleração (do corte da Selic) para dezembro. Então, é possível que haja uma redução dessas apostas (nesta quinta-feira), mas pequena”, afirma. “O mercado já estava um pouco mais conservador em relação isso.”

IMPACTOS DO FED

Se por um lado o Copom deve estimular poucos ajustes de preços, por outro a decisão de política monetária do Federal Reserve, ocorrida na tarde de quarta-feira, pode continuar a repercutir nos mercados brasileiros nesta quinta.

A leitura de que o Fed foi mais duro em sua avaliação de cenário, ao continuar projetando novo aumento de juros até o fim de 2023 e estimar agora uma redução menor do aperto monetário durante 2024, fez o dólar virar para o positivo no Brasil no fim da tarde desta quarta-feira, em sintonia com o exterior.

Na curva a termo brasileira, porém, as taxas futuras encerraram em baixa, a despeito de os rendimentos dos Treasuries terem virado para o positivo no exterior, refletindo o Fed mais hawkish (duro com a inflação). Assim, pode haver ajustes na curva a termo brasileira em relação ao Fed, mas não necessariamente em função do Copom.