Crescimento econômico continua sendo grande desafio para Alemanha, diz ministro

BERLIM (Reuters) - O crescimento econômico continua sendo um grande desafio para a Alemanha, disse o ministro das Finanças do país, Christian Lindner, nesta quinta-feira.

"O crescimento continua sendo um grande desafio", disse ele. "Temos que fortalecer o crescimento na Alemanha, não por meio de programas governamentais de demanda que poderiam fomentar a inflação, mas mais pelo lado da oferta", disse Lindner em um evento organizado pelo jornal Handelsblatt.

Ele disse que o combate à inflação é uma prioridade para o governo, com uma política fiscal "moderadamente restritiva", em linha com o aperto da política monetária do Banco Central Europeu.