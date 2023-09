Governo lança consulta pública sobre sistema para orientar investimento sustentável no Brasil

Com base nessas premissas, a classificação do governo poderá ser usada pelo setor privado para priorizar determinados financiamentos, definir emissões de títulos de dívida ou fazer investimentos em ativos considerados sustentáveis.

“A ideia é que, com essa taxonomia sustentável do país, as instituições que fornecem crédito para investimentos convirjam para esse entendimento de o que é sustentável”, disse a subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, Cristina Reis.

Embora o foco inicial seja orientar o fluxo de recursos privados, a subsecretária explicou que os critérios também poderão ser aplicados pelo governo futuramente em definições sobre a destinação de verbas públicas. A classificação também poderá orientar o futuro mercado de carbono do país, cuja base tramita no Congresso, definindo os projetos com impacto ambiental positivo que poderão ser usados nas operações.

“É uma forma de transformar a nossa estrutura produtiva para uma base mais sustentável”, disse Reis. “Vai gerar emprego de qualidade e aumento de produtividade, ao mesmo tempo em que procura gerar justiça climática e ambiental e reduzir desigualdades.”

De acordo com a subsecretária, o Brasil pode adotar modelo similar ao da União Europeia, que amplia o volume de obrigações a serem cumpridas por empresas de maior porte. Na Europa, o plano começou com empresas acima de 500 funcionários sendo obrigadas a apresentar demonstrativos nessa área, e hoje essa exigência vale para companhias com mais de 250 empregados.

A avaliação do cumprimento dos critérios, segundo a pasta, seguirá critérios objetivos, com base científica, que serão medidos a partir da divulgação de informações e relatórios de sustentabilidade, além de planos para política fiscal e investimentos públicos e privados.