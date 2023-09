Inglaterra teve 4.500 mortes relacionadas ao calor durante 2022, mostram dados oficiais

"Qualquer mudança no clima em direção a temperaturas mais extremas provavelmente levará a um aumento nas mortes atribuíveis", disse a agência.

Os 10 anos mais quentes já registrados no Reino Unido ocorreram todos neste século, de acordo com o órgão de previsão nacional Met Office.

A agência disse que, durante os 35 anos entre 1988 e 2022, cerca de 51.670 mortes na Inglaterra foram associadas aos 5% dos dias mais quentes e cerca de 199.298 mortes foram associadas aos 5% dos dias mais frios.

O maior risco de mortalidade ocorreu em Londres, quando as temperaturas subiram acima de 29°C, onde o risco de morte foi três vezes maior do que quando as temperaturas estavam entre 9°C e 22°C, informou a agência.

As temperaturas no Reino Unido neste verão não atingiram as máximas de 2022, mas uma onda de calor neste mês também registrou a primeira série de sete dias consecutivos acima de 30°C em setembro. O Met Office disse que 2023 foi o oitavo verão mais quente já registrado no Reino Unido.

