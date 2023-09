Analistas do Goldman Sachs veem investidores brasileiros com viés ainda negativo para varejo

Em relação a Assaí, segundo os analistas, há receios com a alavancagem da empresa, a geração de caixa no curto prazo e o cronograma de desembolso de investimentos. Quanto ao Carrefour Brasil, há preocupações semelhantes às que cercam o Assai, além de visibilidade limitada sobre o potencial de recuperação do portfólio das lojas BIG.

As opiniões sobre Natura&Co não foram unânimes, mas no geral positivas, embora parte disso a partir de uma perspectiva orientada por eventos, notadamente a perspectiva de venda da unidade The Body Shop.

Eles também notaram que investidores acreditam, de modo geral, que a administração da fabricante de cosméticos está direcionando a recuperação na direção certa e gerindo adequadamente as expectativas de curto prazo. "No entanto, veem uma visibilidade limitada nos lucros nos próximos trimestres, à medida que a empresa avança mais profundamente na implementação da Onda 2", afirmou a equipe do Goldman Sachs.

RD, afirmaram os analistas, continua a ser um consenso claro no lado positivo, com os investidores não avaliando que a ação está "esticada" dado o crescimento confiável e visibilidade de lucros.

Sgarz e equipe também observaram que investidores locais permaneceram "esmagadoramente" positivos em relação Mercado Livre.

"No geral, investidores locais estão talvez um pouco mais preocupados com a exposição da empresa à Argentina -- com o receio de uma recessão a superar agora o temor de uma desvalorização --, embora a maioria também reconheça que o México era agora um contribuidor cada vez mais importante para os resultados globais", escreveram no relatório.