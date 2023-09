Ford diz que ainda há "lacunas significativas" em negociações com sindicalistas nos EUA

Por David Shepardson

(Reuters) - A Ford Motor disse no domingo que, apesar do progresso em algumas áreas, ainda tem "lacunas significativas a resolver" em questões econômicas importantes antes de chegar a um novo acordo trabalhista com o sindicato norte-americano United Auto Workers.

As "questões estão interconectadas e devem ser trabalhadas dentro de um acordo geral que apoie nosso sucesso mútuo", disse a empresa em um comunicado no final da noite de domingo, após as negociações do fim de semana.