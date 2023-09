Indígenas brasileiros comemoram vitória no STF, mas a luta continua

“Começamos a nos abraçar, a relembrar nossos anciões”, afirmou Rafael Ndili, um cacique xokleng, por telefone. “É uma emoção que só aqueles que estiveram na nossa pele e viveram os nossos conflitos podem entender.”

Perseguidos por agricultores e pelo governo — que recompensava financeiramente mercenários que trouxessem as orelhas de indígenas mortos no início do século 20 — os xokleng buscam o reconhecimento de suas terras ancestrais desde os anos 1990, liderando a batalha judicial que se desenrolou nas últimas semanas.

Com a decisão da última quarta-feira, 24 mil hectares de terra poderão agora ser adicionados aos atuais 14.156 hectares que eles já ocupam e que são usados para a agricultura e como reservas florestais. Centenas de outras comunidades indígenas no Brasil também se beneficiarão da decisão do Supremo.

Mas os índios ainda podem ser frustrados pela política. Pouco após a decisão da corte, a bancada do agro no Congresso prometeu redobrar seus esforços para aprovar um projeto de lei que estabelece 1988 como a data de corte para as demarcações, algo que colocaria o Parlamento em rota de colisão com o STF.

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, alertou sobre “uma situação extremamente perigosa” depois da decisão judicial. “Prevemos o desmantelamento do direito à propriedade privada e da segurança jurídica”, afirmou.

Lupion acrescentou que seu grupo “não aceita" que o Supremo "ultrapasse seus limites”.