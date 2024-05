BRF (BRFS3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 594 milhões no 1T24

A BRF poderá utilizar as ações a serem adquiridas para permanência em tesouraria, e posterior alienação ou cancelamento, bem como para cumprir as obrigações e compromissos assumidos.

Ao todo, até 14 milhões deações ordinárias da BRF podem ser adquiridas. Atualmente, 814.523.002 ações ordinárias estão em circulação no mercado, enquanto 17.817,179 estão em tesouraria.

"A companhia entende que as aquisições da ações de sua emissão não acarretarão impactos sobre a sua composição acionária, tampouco sobre a sua saúde financeira".

As ações BRFS3 podem ser adquiridas a partir da próxima quarta-feira (8) até 7 de outubro de 2025, cabendo à diretoria definir as datas em que as recompras serão efetivamente executadas.

Ainda de acordo com a BRF, as aquisições realizadas no âmbito do programa de recompra serão suportadas pela reserva de capital da companhia, conforme apurada nas demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2024, cujo valor corresponde a R$ 2.763.362.601.

Desempenho das ações da BRF

No mês, as ações da BRF caem 1,36%, enquanto no ano, os papéis sobem 20,56%.