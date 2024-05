Vulcabras (VULC3) pagará R$ 41 milhões em dividendos; veja valor por ação

O conselho de administração da Vulcabras (VULC3), dona da Olympikus e operadora de marcas como Under Armour e Mizuno no Brasil, aprovou o pagamento de R$ 41,0 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,15 por ação, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (7).

O pagamento dos dividendos da Vulcabras será feito no dia 29 de maio de 2024, com base na posição acionária do dia 14 de maio. A partir do dia 15 de maio, portanto, as ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos".

Dividendos da Vulcabras