Commodities ajudaram desinflação, mas vento favorável está diminuindo, diz diretora do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O comportamento do preço das commodities deu “grande ajuda” para a desinflação deste ano, mas o vento favorável está diminuindo na margem, apontou nesta quinta-feira a diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Guardado.

Apresentação da diretora em reunião com investidores em Nova York destacou, ainda, que a queda do IPCA pode impactar as expectativas e a dinâmica dos serviços, mas o mercado de trabalho formal robusto sugere que essa tendência pode ser mais lenta.

O documento elaborado por Guardado apontou também que uma política monetária restritiva ainda será necessária durante algum tempo, ressaltando que há uma tendência de alargamento do hiato do produto no Brasil.