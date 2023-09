Minério de ferro sobe com dados de produção de metais antes do feriado na China

Os preços do principal ingrediente de fabricação de aço ignoraram a fraqueza no início da sessão, já que os dados mais altos da produção de metais quentes impulsionaram o sentimento.

A produção diária de metal quente entre as 247 usinas siderúrgicas pesquisadas pela consultoria Mysteel subiu 0,1% na semana, para 2,49 milhões de toneladas em 28 de setembro, o nível mais alto desde outubro de 2020.

Os analistas do National Australia Bank, no entanto, disseram em nota que enxergavam risco de queda nos preços nos níveis atuais.

Outros ingredientes de fabricação de aço se fortaleceram, com o carvão metalúrgico e o coque em Dalian subindo 3,3% e 5,99%, respectivamente, com a expectativa de redução da oferta no futuro.

O sentimento no mercado de carvão também foi elevado pelas notícias de que as usinas siderúrgicas nas províncias chinesas de Shandong e Hebei aceitaram na quarta-feira a segunda rodada de aumento do preço do coque entre 100 iuanes e 110 iuanes por tonelada, disseram os analistas da Mysteel em um relatório.

Os mercados na China estarão fechados para feriados de 29 de setembro a 6 de outubro.