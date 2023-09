Gigantes do mercado de ações dos EUA são testadas pelo aumento dos rendimentos de títulos

Os investidores veem essas ações como grandes beneficiárias dos avanços na inteligência artificial. No início deste ano, os fortes balanços e os modelos de negócio das chamadas "megacaps" também atraíram aqueles que procuravam um refúgio seguro depois que a turbulência bancária regional abalou o sistema financeiro.

No entanto, o aumento dos preços dessas ações inflou as valuations e alguns investidores dizem que as megacaps poderão ficar vulneráveis se o aumento dos rendimentos dos títulos continuar pressionando as ações.

As chamadas ações das "Magnificent Seven" são negociadas a uma relação preço/lucro média de 31,8 com base nas estimativas de lucros para os próximos 12 meses, de acordo com o LSEG Datastream. Isso supera em muito o índice de 18,1 das ações da S&P 500.

Com uma ponderação coletiva de 27% no S&P 500, a fraqueza das megacaps poderia esvaziar ainda mais o índice mais amplo, que agora está 6,6% abaixo de suas máximas de julho, disseram os investidores. No acumulado do ano, o S&P 500 subiu mais de 11%.