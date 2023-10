Be8 prevê investir R$80 mi em unidade para produzir novo biocombustível para motores a diesel

"O produto poderá abastecer equipamentos geradores de energia e a linha de máquinas pesadas para processos nas áreas de construção civil, agronegócio e terraplanagem", completou, pontuando que atuará ainda para atender demandas dos setores de logística.

A companhia destacou que poderá ampliar capacidade de produção do novo produto rapidamente, caso necessário, para a unidade de Marialva (PR).

O novo produto é um metil éster e, por isso, entra na especificação já existente para o biodiesel que é misturado no diesel comum vendido nos postos do país, disse a companhia.

No entanto, para realizar misturas acima de 15% com o Be8 BeVant, a companhia ainda demandará de aprovações pela reguladora ANP, detalhou a companhia, pontuando que o combustível teve patente deferida no Brasil para processo de produção de novo produto.

Com maior teor de éster, ele reduz até 50% as emissões de CO (monóxido de carbono), até 85% a emissão de materiais particulados e em até 90% de fumaça preta, quando comparado ao diesel comum, de acordo com a Be8.

Em nota, o presidente da companhia, Erasmo Battistella, disse que o foco preferencial será abastecer o mercado nacional, mas que a companhia não descarta exportações.