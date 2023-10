GM e Stellantis temem multas de US$9,5 bi ligadas à eficiência de combustível nos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A proposta do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de aumentar os padrões de eficiência de combustível até 2032 custaria à General Motors 6,5 bilhões de dólares em multas e à Stellantis 3 bilhões de dólares, de acordo com uma carta vista pela Reuters.

O Conselho Americano de Política Automotiva, que representa GM, Stellantis e Ford Motor, afirmou em carta ao Departamento de Energia dos EUA na sexta-feira que o tamanho das penalidades previstas por não cumprir os requisitos propostos de Economia Média Corporativa de Combustível (Cafe, na sigla em inglês) é "alarmante".