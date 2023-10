Governo fará licitação para investimento de R$300 mi no aeroporto Santos Dumont, diz ministro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal deve lançar em breve um edital de licitação de 300 milhões de reais para a melhora da infraestrutura operacional do aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro.

"Isso vai dar segurança à população, melhorar a estrutura operacional do Santos Dumont; a partir daí, vamos dialogar com todas as companhias aéreas do Brasil", afirmou a jornalistas. A iniciativa deve ser feita em parceria com a prefeitura do Rio.

Em agosto, foi assinada uma portaria do governo federal que prevê a redução de voos e passageiros do Santos Dumont e uma realocação para o Galeão. O processo de adequação deve durar até o final do ano e, a partir de 2024, só partirão do Santos Dumont voos que tenham como destino um raio de até 400 quilômetros.