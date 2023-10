Justiça insere Maxmilhas em recuperação judicial da 123 Milhas

A Justiça de Minas Gerais estendeu nesta segunda-feira a recuperação judicial para a Maxmilhas e a controlada Lance Hotéis, ambas do grupo 123 Milhas, após as empresas pedirem com urgência sua inserção no processo do grupo, declarando dívidas de 226 milhões de reais.

De acordo com a decisão da juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, os requisitos necessários para a concessão foram comprovados pelos eventos relatados e pela documentação apresentada pelas companhias.

A MM Turismo & Viagens (Maxmilhas) e a Lance Hotéis Ltda. solicitaram no mês passado sua inclusão no processo de recuperação judicial das empresas 123 Viagens e Turismo (123 Milhas), Art Viagens e Turismo (HotMilhas) e Novum Investimentos, argumentando que a "crise de credibilidade" da 123 Milhas impactou as operações da Maxmilhas, que viu seu faturamento cair, em 30 dias, 70% na venda de passagens aéreas e 90% na venda de hospedagens.