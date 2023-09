Maxmilhas, do grupo da 123milhas, entra com pedido de recuperação judicial

A companhia esclareceu que poderá acelerar a quitação de todos os valores devidos e restabelecer "o mais rapidamente possível seu equilíbrio financeiro e operacional".

Segundo a empresa, os efeitos no mercado de agências de turismo online "decorrentes da reestruturação da 123milhas" justificam o pedido de recuperação judicial . "Ainda que a Maxmilhas tenha uma operação independente, o mercado de agências de turismo online tem sido bastante impactado, o que vem dificultando significativamente a capacidade financeira da Maxmilhas", diz a empresa em comunicado.

A Maxmilhas ressaltou que não haverá a suspensão de produtos e que passagens e reservas de hospedagens não serão canceladas. "A empresa informa ainda que não há nenhuma pendência trabalhista entre os débitos contemplados no pedido de recuperação judicial", acrescenta.

A Maxmilhas reforça que mantém suas atividades e que segue trabalhando com o compromisso de continuar promovendo novas viagens para os seus clientes. A travel tech foi pioneira no mercado de agências online e, em 10 anos de atuação, já viabilizou mais de 12 milhões de viagens no Brasil e no mundo, com segurança e simplicidade.

Maxmilhas, em comunicado

A companhia destacou que, caso haja cancelamentos "unilaterais" por parte de hotéis, operadores do setor hoteleiro e fornecedores de passagens aéreas, "as empresas poderão ser notificadas extrajudicialmente".

A empresa foi criada em 2013, em Belo Horizonte, e diz que já possibilitou mais de 12 milhões de viagens.