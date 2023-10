Decisão da Opep apoia preços e petróleo pode subir a US$100 o barril, diz executivo da Equinor

Um painel ministerial da Opep+ nesta quarta-feira não fez alterações na política de produção de petróleo do grupo, depois que a Arábia Saudita e a Rússia disseram que manteriam cortes voluntários na oferta para apoiar o mercado.

A Opep provavelmente pretende um preço inferior a 100 dólares por barril, para garantir que não haja colapso da procura por petróleo, disse Waerness nos bastidores de evento de energia anual do Baker Institute Center for Energy. A oferta e a procura do mercado apoiam o aumento dos preços, acrescentou.

"É um mercado relativamente apertado em termos de quanto petróleo está armazenado, e quanta capacidade de produção disponível o mundo tem", explicou.

A Europa poderá reduzir suas emissões de dióxido de carbono (CO2) em 70% até 2050, principalmente devido ao crescimento da eletrificação na região, disse Waerness.

Os comentários de Waerness ecoaram os de outros executivos do setor que defendem o investimento contínuo em petróleo e gás para acompanhar o crescimento da procura por energia, mesmo quando as metas líquidas de zero emissões de gases com efeito de estufa diminuem.

A procura de petróleo atingirá o pico em 2029, mas a expansão econômica exigirá aumentos na oferta de petróleo durante os próximos três a cinco anos, disse ele.