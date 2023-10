Ação da Rivian, de veículos elétricos, cai recorde de 23% após anúncio de bond conversível

Por Chibuike Oguh e Abhirup Roy

NOVA YORK (Reuters) - As ações da Rivian cederam quase 23% nesta quinta-feira, maior queda percentual diária desde sua abertura de capital em 2021, depois que a fabricante de veículos elétricos divulgou planos para emitir 1,5 bilhão de dólares em títulos verdes conversíveis.

A Rivian, com sede em Irvine, Estado norte-americano da Califórnia, espera que os títulos, que vencem em outubro de 2030 e podem ser convertidos em dinheiro ou em ações, ajudem a companhia a "diminuir o risco" do lançamento do SUV R2 na Geórgia, disse um porta-voz da empresa à Reuters na quarta-feira.