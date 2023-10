Ibovespa perde fôlego e cai abaixo dos 113 mil pontos

- GERDAU PN recuava 0,96%, a 22,78 reais, após a companhia e a holding a Metalúrgica Gerdau divulgarem na véspera que o investimento (capex) estratégico das empresas deve somar 8,6 bilhões de reais no período entre 2024 e 2026.

- CSN MINERAÇÃO ON recuava 0,64%, a 4,63 reais, tendo no radar notícia de que O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que a mineradora pague 20 milhões de reais por danos morais coletivos ambientais após o deslizamento na barragem Casa de Pedra, em Congonhas (MG).

- TIM ON ganhava 0,34%, a 14,97 reais, e TELEFÔNICA BRASIL ON subia 0,29%, a 44,34 reais. As duas companhias e a Claro chegaram a um acordo com a Oi sobre o valor da aquisição dos ativos de rede móvel da empresa, tendo acertado uma redução de 723,7 milhões de reais no valor do negócio, menos do que o ajuste de cerca de 3,2 bilhões de reais pleiteado pelas compradoras. OI ON avançava 12,07%, a 0,65 real.

- GPA ON caía 3,24%, a 3,28 reais, tendo ainda como pano de fundo acordo que o francês Casino, um dos principais acionistas da rede de varejo brasileira, finalizou para evitar a falência por meio de uma reestruturação de dívida acordada com seus principais credores, liderados pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

- TENDA ON, que não está no Ibovespa, perdia 8,78%, a 11,53 reais, após anunciar no final da noite de quarta-feira convocação de assembleia extraordinária de acionistas para aprovar proposta de redução de capital social para absorção de prejuízos acumulados.