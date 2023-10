Emas do Alvorada têm primeira ninhada do ano e recebem visita da primeira-dama

BRASÍLIA (Reuters) - Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue se recuperando de uma cirurgia no Palácio da Alvorada, um grupo de emas que vive nos jardins do local recebeu nesta sexta-feira a visita da primeira-dama Janja, após darem à luz a primeira ninhada do ano.

"É a primeira ninhada das emas esse ano. Elas chocaram ontem. Para a gente é uma vitória o nascimento dessas emas aqui, que vai coroando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo", disse Pedro Ivo Braga, veterinário das residências oficiais da Presidência da República.

Na visita desta sexta-feira, a primeira-dama também aproveitou para alimentar os animais recém-nascidos e seus pais com couve picada, mantendo viva uma prática que realiza "com frequência", de acordo com o veterinário.