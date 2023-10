Anfavea eleva projeção de vendas em 2023, mas corta de produção

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria de veículos do Brasil elevou nesta sexta-feira sua expectativa para as vendas no mercado interno em 2023, mas quase zerou a previsão para o desempenho da produção em meio a um incremento das importações e recuo mais acentuado que o esperado no início do ano das exportações.

A associação que representa as montadoras instaladas no Brasil, Anfavea, agora estima alta de 6% nas vendas de veículos novos este ano, a 2,23 milhões de unidades, ante expectativa de janeiro de crescimento de 3%.

A projeção de queda de 11,1% nos licenciamentos caminhões e ônibus, a 128 mil unidades, foi mantida em relação ao início de 2023. A expectativa para carros, picapes, utilitários (SUV) e vans comerciais subiu de alta de 4,1% para expansão de 7,2%, a 2,1 milhões de unidades.