Rússia suspende proibição da maior parte das exportações de diesel

O diesel é o principal produto petrolífero exportado pela Rússia, com cerca de 35 milhões de toneladas exportadas no ano passado, das quais quase três quartos foram enviadas por oleodutos. A Rússia também exportou 4,8 milhões de toneladas de gasolina em 2022.

"O governo suspendeu as restrições às exportações de combustível diesel entregue aos portos marítimos por meio de dutos, desde que o fabricante forneça pelo menos 50% do combustível diesel produzido ao mercado interno", disse o governo em um comunicado.

As restrições às exportações de combustível pela Rússia, o maior exportador marítimo de combustível do mundo, logo à frente dos EUA, aumentaram os preços globais e forçaram alguns compradores a buscar fontes alternativas de gasolina e diesel.

Depois que a União Europeia proibiu as importações de combustível russo por causa das ações de Moscou na Ucrânia, a Rússia redirecionou suas exportações de diesel e outros combustíveis com destino à Europa para o Brasil, a Turquia, vários países do norte e oeste da África e os países do Golfo no Oriente Médio.

Os países do Golfo, que têm suas próprias grandes refinarias, reexportam o combustível.

A Rússia vem enfrentando escassez e altos preços de combustível nos últimos meses, o que prejudicou especialmente os agricultores durante a época de colheita.