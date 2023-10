Governo disponibiliza 15 voos para retirar brasileiros de Israel

"Nesse caso, teria que ser uma evacuação, uma saída por terra através de uma porta que tem como Egito. E aí isso envolve um outro tipo de logística que também está sendo tratado pelo nosso escritório de representação lá", disse o secretário.

Duarte disse ainda que o Brasil, por ocupar a presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), já fez valer uma de suas prerrogativas ao convocar reunião emergencial ocorrida no domingo. O país seguirá sua linha de atuação na política internacional, buscando o mínimo de consenso por meio do diálogo, segundo ele.

"A posição histórica do Brasil tem sido de equilíbrio, de buscar facilitar os entendimentos, de buscar uma maior capacidade de diálogo entre as partes. E o Brasil vai continuar a fazer valer isso", afirmou.

Em nota, o Itamaraty afirmou que segue acompanhando a situação de turistas e comunidades brasileiras em Israel e na Palestina por meio da embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramala. Segundo o ministério, que desaconselha "quaisquer deslocamentos não essenciais para a região", três brasileiros estão desaparecidos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)