Allos aprova recompra de até 26,7 mi de ações em até um ano

"Após anunciar três transações de desinvestimento no montante de 862 milhões de reais a 'valuations' atrativos, a Allos vai aproveitar as condições de mercado para recomprar ações, reforçando a sua bem-sucedida estratégia de alocação de capital", disse a empresa no documento ao mercado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Andre Romani)