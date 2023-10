Comissão da Câmara aprova proposta que contraria STF e proíbe casamento homoafetivo

Na Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada Luizianne Lins (PT-CE), já está definido que a relatoria ficará com o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), de perfil progressista. Já a pauta da CCJ está a cargo do deputado Rui Falcão (PT-SP), presidente do colegiado.

Vieira, aliás, foi autor de um dos votos em separado. No texto, ele considera a decisão de do STF de 2011 um marco histórico. Para o deputado, o voto do relator insere-se em um contexto de "destruição sistemática da democracia e de ativismo religioso-fundamentalista", configurando-se como "mais uma investida reacionária da extrema-direita contra as existências LGBTQIA+ e contra as conquistas políticas fundamentadas nos direitos humanos e na diversidade de gênero e sexualidade."

O texto tramita de forma conclusiva, ou seja, sem a necessidade de ser votada pelo plenário da Casa, a não ser que seja apresentado um recurso que possa obrigar essa análise pelos 513 deputados.

Em todo caso, se for levada ao plenário, há poucas chances de a proposta ser aprovada, avaliou uma fonte da Câmara ligada a partido governista. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), não vem demonstrando interesse em colocar em votação temas da chamada "pauta de costumes".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)