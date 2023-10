FMI diz que vulnerabilidade dos bancos pode trazer dificuldades durante recessão econômica

A advertência baseou-se em um novo teste de estresse global mais rigoroso que o FMI aplicou a cerca de 900 credores em 29 países após o colapso, no início deste ano, do Silicon Valley Bank (sediado na Califórnia), do Credit Suisse Group (da Suíça), e de dois outros credores dos EUA.

"Há uma cauda fraca de bancos em muitos países", disse Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI, em uma entrevista realizada na semana passada, antes dos ataques do grupo islâmico palestino Hamas contra Israel e dos ataques aéreos israelenses de retaliação na Faixa de Gaza.

O FMI ajustou o teste de estresse deste ano para sondar o impacto de seu cenário econômico básico de taxas de juros mais altas por mais tempo, bem como a possibilidade de os consumidores retirarem depósitos. Seu cenário "grave, porém plausível" envolveria a economia global entrando em "estagflação"

"De acordo com a linha de base, cerca de 5% dos bancos são relativamente fracos em termos de capital. E, em caso de estresse grave, esse número sobe para 30% ou, às vezes, mais", disse Adrian.

O FMI não identificou os bancos que poderiam estar em apuros se essas circunstâncias econômicas ocorressem, mas eles incluíam tanto credores pequenos quanto grandes.

"Sem dúvida, há algumas instituições de grande porte que poderiam estar sob pressão em alguns cenários", disse Adrian, embora tenha observado que a recente crise bancária dos EUA mostrou como até mesmo as falências de bancos menores poderiam prejudicar a estabilidade financeira.