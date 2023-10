Americanas dispara após nova proposta a credores

Além disso, a proposta inclui 8,7 bilhões de reais em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto, afirmou a Americanas no fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na terça-feira.

Na máxima desta sessão, as ações da varejista foram negociadas a 0,95 real, em alta de 18,75%. Por volta das 13h55, os papéis eram cotados a 0,86 real, com elevação de 7,5%.

No último pregão antes da revelação de um rombo contábil da ordem de 20 bilhões de reais, em janeiro, que desencadeou a atual crise envolvendo a Americanas e culminou com um pedido de recuperação judicial, as ações fecharam a 12 reais.