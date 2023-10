BNDES buscará financiar transição energética da Petrobras, diz Mercadante

"O papel fundamental do BNDES é financiar a transição energética da Petrobras", disse Mercadante, durante participação em evento do banco sobre transição energética, citando possíveis projetos como eólicas em alto mar e hidrogênio verde, indústrias que estão em estudo pela petroleira.

O banco, que tem participação societária na estatal via BNDESPar, recebeu no ano passado mais de 20 bilhões de reais em dividendos da Petrobras, destacou o executivo.

"Financiar a transição energética é a melhor forma de devolver à sociedade (esses recursos), isso dá pra fazer sem pressionar as regras regulatórias", adicionou.

Atualmente, a exposição do banco está limitada a regras prudenciais, mas o BNDES negocia com Banco Central e Ministério da Fazenda formas de poder ampliar o volume de empréstimos e o prazo de financiamento à petroleira, o que "está bem encaminhado", segundo Mercadante. Atualmente, esse limite é de cinco anos e até 25% do patrimônio líquido do banco.

Mercadante também afirmou que o banco quer financiar fornecedores da indústria de petróleo e gás para a exploração da Margem Equatorial brasileira, uma ampla área que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, vista como a mais nova fronteira exploratória do setor, com grande potencial para descobertas, mas também enormes desafios socioambientais.

Para Mercadante, o Brasil poderá ter "belas descobertas no Rio Grande do Norte e em Sergipe" e isso deverá aumentar a necessidade de investimentos da Petrobras e parcerias.