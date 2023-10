Ericsson faz baixa contábil de US$3 bi; vê queda de 39% no lucro trimestral

"O impairment representa 50% do valor total do goodwill (ágil) e outros ativos intangíveis atribuídos à Vonage."

Além disso, a Ericsson informou nesta quarta-feira que, de acordo com dados preliminares, seu lucro operacional antes de amortização e encargos de reestruturação e de efeitos do impairment caiu 39% no terceiro trimestre, para 4,7 bilhões de coroas suecas.

As vendas do grupo, ajustadas para unidades comparáveis e para efeitos de conversão cambial, caíram 10%. A maior divisão da Ericsson, a Networks, viu as vendas orgânicas recuarem 16%.

"As vendas orgânicas da Networks caíram 60% na América do Norte ante o ano anterior, com as operadoras reduzindo seus investimentos e ajustando os estoques", disse a empresa.

O grupo, que agendou a divulgação de seu balanço completo para 17 de outubro, afirmou que espera uma margem operacional de 7,3% antes de amortização e encargos de reestruturação, em linha com uma projeção anterior.

(Reportagem de Anna Ringstrom em Estocolmo e Shivani Tanna em Bengaluru)