Mais países expressam apoio a aumento do financiamento do FMI sem mudança de participação acionária

"A não realização de quaisquer progressos no sentido do realinhamento das cotas e de uma governança mais representativa do FMI abriria um precedente perigoso e enviaria um sinal muito negativo sobre o compromisso dos membros em reforçar o multilateralismo", declarou Haddad.

O FMI disse na terça-feira que estava vendo um "apoio substancial" para a proposta dos EUA, com o objetivo de reforçar o poder de empréstimo de 1 trilhão de dólares do Fundo e mantê-lo no centro da rede de segurança financeira global.

A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, disse que os recursos extras são necessários para garantir que o Fundo possa responder a outra crise de grande escala. Com o ímpeto crescente por trás da proposta dos EUA, ela pediu um prazo para realinhar o poder de voto para refletir o crescimento dos grandes mercados emergentes e preservar a legitimidade política do Fundo, acrescentando que, sem um ajuste, "estamos presos".

As contribuições de cotas, que se baseiam nas participações acionárias dos países membros, representam atualmente apenas cerca de 40% dos recursos totais do FMI, com promessas de capital de emergência e empréstimos bilaterais compondo o restante.

O último aumento nas cotas ocorreu em 2010, quando o Produto Interno Bruto da China era um terço do nível atual. A China seria a maior vencedora em qualquer realinhamento de cotas, com 6,08% do poder de voto do FMI e cerca de 18% do PIB global.

Mas com o sentimento anti-China em alta no Congresso dos EUA, qualquer incremento de financiamento do FMI que aumente a influência de Pequim enfrentaria forte oposição.