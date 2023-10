Nova greve na Ford aumenta pressão sobre Stellantis e GM

DETROIT/WASHINGTON (Reuters) - A greve surpresa do sindicato United Auto Workers (UAW) na maior e mais lucrativa fábrica da Ford Motor está aumentando a pressão sobre a Stellantis e a General Motors, com os negociadores retomando discussões contratuais nesta quinta-feira.

Os negociadores do sindicato voltaram suas atenções nesta quinta-feira para as conversas com a Stellantis, disse o presidente da entidade, Shawn Fain, confirmando uma reportagem da Reuters.

"Esperamos que as conversas com a Stellantis sejam mais produtivas do que as com a Ford", escreveu nas redes sociais. A Stellantis não comentou de imediato.