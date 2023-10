Em meio a desinflação contínua, aumentos de juros do Fed provavelmente acabaram, diz Harker

“Levará algum tempo até que o impacto total das taxas mais elevadas seja sentido”, ao mesmo tempo que “manter os juros inalterados ​​permitirá que a política monetária faça o seu trabalho”.

Segundo Harker, como a política monetária está agora em nível restritivo, o Fed irá "combater constantemente a inflação e trazer os mercados para um melhor equilíbrio".

“Ao não fazer nada, ainda estamos fazendo alguma coisa”, disse Harker, acrescentando: “estamos fazendo bastante.”

Harker fez seus comentários num momento em que os mercados debatem ativamente se o Fed aumentará os juros novamente.

Em sua reunião de política monetária do mês passado, as autoridades mantiveram o intervalo dos juros básicos entre 5,25% e 5,5%, num contexto de abrandamento das pressões inflacionárias. Elas também projetaram mais um aumento dos juros este ano e estimaram que os custos dos empréstimos permanecerão mais altos por mais tempo do que o esperado há alguns meses.

Harker observou que apoia as expectativas de longo prazo do Fed para a política monetária, ao mesmo tempo que sinalizou a incerteza sobre por quanto tempo as taxas precisarão permanecer elevadas.