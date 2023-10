Crescimento do PIB da China deve desacelerar para 4,4% no 3º tri em meio a problemas, aponta pesquisa

A segunda maior economia do mundo começou a ter problemas no segundo trimestre, após uma breve recuperação pós-Covid, arrastada por uma queda no setor imobiliário e uma enorme dívida devido a décadas de gastos com infraestrutura.

No entanto, os dados econômicos recentes mostraram alguns sinais de estabilização após uma enxurrada de medidas econômicas modestas, enquanto os economistas acreditam que é necessário mais apoio para manter o crescimento nos trilhos.

Os dados divulgados na sexta-feira mostraram que as exportações e importações continuaram a cair, embora em um ritmo mais lento. E, embora os empréstimos bancários tenham aumentado, as pressões deflacionárias persistentes enfatizaram os desafios que as autoridades enfrentam na tentativa de reanimar a atividade.

Na comparação trimestral, a previsão é de que o PIB cresça 1,0% no terceiro trimestre, em comparação com o crescimento de 0,8% entre abril e junho, segundo a pesquisa.

A pesquisa da Reuters de 9 a 16 de outubro previu que a economia cresceria 5,0% neste ano, em linha com uma pesquisa de setembro e com a própria meta de Pequim, mas abaixo dos 5,5% previstos em uma pesquisa de julho. A previsão era de que o crescimento diminuísse para 4,5% em 2024.

Os analistas reduziram várias vezes suas perspectivas de crescimento para a China neste ano.