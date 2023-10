Wall Street fecha em alta por otimismo com balanços

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA fecharam em forte alta nesta segunda-feira, em meio a otimismo dos investidores em torno do início da temporada de balanços em pregão que teve como um dos destaques as ações do setor de transportes.

Investidores estavam monitorando a guerra israelense em Gaza, mas pareciam adotar postura mais favorável ao risco, com os preços do ouro, visto com um porto seguro, em baixa.